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1 час назад

Кандидат на пост посла США в Киеве Бринк: Россия выигрывает в информационной войне

Газета.Ruиещё 2

Кандидат на должность посла США в Киеве Бриджит Бринк, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса по рассмотрению своей кандидатуры, признала, что Россия выигрывает в мировом информационном пространстве в освещении ситуации вокруг Украины. Об этом передает ТАСС.

"Россия выигрывает в информационной войне"
Фото: DepositphotosDepositphotos

Сенатор от штата Огайо отметил, что Россия превосходит Запад в информационном пространстве подобно тому, как "гораздо большие российские силы превосходят украинские".

Он обратился к дипломату с вопросом о том, что должны предпринять власти Соединенных Штатов, чтобы "лучше противодействовать попыткам России оправдать" военную операцию на Украине. При этом он назвал распространяемые Москвой сведения о ней "дезинформацией".

"Я согласна с вами. Нас превзошли и переиграли. Мы должны прикладывать как можно больше усилий. Это вызов. Дезинформация - это то, что широко распространено в Европе и других местах [по всему миру]", - ответила Бринк.

Она добавила, что западные страны должны быть "более креативными и инновационными" в информационном пространстве. 27 апреля президент США Джо Байден направил в сенат кандидатуру Бриджит Бринк для утверждения на должность посла на Украине.

В мире,Бриджит Бринк,Джозеф Байден,
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