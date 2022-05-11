"Россия выигрывает в информационной войне"

Кандидат на должность посла США в Киеве Бриджит Бринк, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса по рассмотрению своей кандидатуры, признала, что Россия выигрывает в мировом информационном пространстве в освещении ситуации вокруг Украины. Об этом передает ТАСС.

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Сенатор от штата Огайо отметил, что Россия превосходит Запад в информационном пространстве подобно тому, как "гораздо большие российские силы превосходят украинские".

Он обратился к дипломату с вопросом о том, что должны предпринять власти Соединенных Штатов, чтобы "лучше противодействовать попыткам России оправдать" военную операцию на Украине. При этом он назвал распространяемые Москвой сведения о ней "дезинформацией".

"Я согласна с вами. Нас превзошли и переиграли. Мы должны прикладывать как можно больше усилий. Это вызов. Дезинформация - это то, что широко распространено в Европе и других местах [по всему миру]", - ответила Бринк.