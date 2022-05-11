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1 час назад

Байден ушёл от ответа на вопрос об ответственных за инфляцию в США

RT на русскомиещё 6

Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции не смог ответить на вопрос одного из американских журналистов о том, считает ли он себя и администрацию ответственными за повышение цен.

Байден ушёл от ответа на вопрос об ответственных за инфляцию в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию CNBC.

«Мы у власти, это первое. И вы совершенно правы: мы контролируем все три ветви власти», — сказал он.

Впоследствии президент США перешёл на долгое объяснение причин инфляции и сложившегося экономического положения в стране. Журналист повторил свой вопрос ещё раз, однако так и не получил чёткого ответа.

Ключевыми причинами инфляции американский лидер назвал COVID-19 и «действия президента России Владимира Путина».

4 мая Федеральная резервная система Соединённых Штатов повысила базовую ставку до 0,75—1%.

В марте инфляция в Соединённых Штатах составила 8,5% — впервые за 40 лет.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,ФРС,
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