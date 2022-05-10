Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО одновременно

Финляндия и Швеция одновременно подадут заявки на вступление в НАТО в начале следующей недели. Об этом пишет издание Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

Фото: Reuters Reuters

Также в статье говорится, что «было бы идеально», если бы заявки от двух стран доставили в штаб-квартиру НАТО одновременно.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что решение о вступлении страны в Североатлантический альянс скоро будет принято.

Российский посол в Оттаве Олег Степанов также предупредил о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 14 апреля отмечал, что если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, то протяжённость сухопутных границ альянса с Россией вырастет более чем вдвое.