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22 минуты назад

В США считают, что ситуация вокруг Украины будет урегулирована дипломатией

ТАСС

Соединенные Штаты полагают, что ситуация вокруг Украины будет урегулирована посредством дипломатии. С таким заявлением выступила во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки назвала способ урегулировать конфликт на Украине
Фото: ReutersReuters

"Мы, разумеется, считаем, что это будет урегулировано посредством дипломатического процесса, посредством дипломатического решения", - сказала официальный представитель американского лидера, комментируя ситуацию вокруг Украины в свете переговоров в Вашингтоне президента США Джо Байдена и премьер-министра Италии Марио Драги.

Отвечая на вопрос о том, почему Вашингтон не ведет переговоры напрямую с Москвой, Псаки заявила, что власти США считают своей конструктивной ролью по Украине поддержку Киева за столом переговоров, а также предоставление ему военной помощи.

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"Наша роль сейчас, которую мы считаем наиболее конструктивной, заключается в том, чтобы продолжать поддерживать украинцев за столом переговоров, а также в военном плане", - сказала она.

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