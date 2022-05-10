В Венгрии вступила в должность первая женщина-президент

Каталин Новак во вторник приступила к исполнению обязанностей президента Венгрии, став первой в истории женщиной на этом посту. Как сообщило информационное агентство MTI, Янош Адер, являвшийся главой государства последние 10 лет, передал ей ключи от официальной резиденции - дворца Шандора, расположенного на Крепостном холме в Будапеште.

Фото: hungarytoday.hu hungarytoday.hu

"Каждый венгр может рассчитывать на меня, и я рассчитываю на каждого венгра", - написала Новак на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), подтвердив намерение служить всей нации. Новый президент Венгрии также уточнила, что официальная церемония ее инаугурации состоится 14 мая, а сейчас она вступает в должность в соответствии с конституцией страны - ровно через два месяца после выборов.

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Президента Венгрии избирает парламент, и 10 марта подавляющее большинство депутатов проголосовали за кандидатуру 44-летней Новак, выдвинутую на этот пост правящей партией "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз". Ее единственным соперником на выборах был 79-летний экономист Петер Рона, которого предложила коалиция оппозиционных партий.

Новак получила экономическое образование в будапештском Университете Корвина, а затем изучала юриспруденцию в университете своего родного города Сегед и в одном из парижских вузов. Работала в МИД, избиралась в парламент депутатом от ФИДЕС, входила в руководство этой партии, которая формирует правящую коалицию с христианскими демократами.

Последние пару лет Новак являлась министром без портфеля, занимаясь в правительстве Виктора Орбана вопросами семьи и молодежи. В ранге члена кабинета отстаивала закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей, вызвавший недовольство ЛГБТ-сообщества и евробюрократии в Брюсселе. Однако политологи считают, что в целом она придерживается умеренных взглядов и не должна вызывать сильного отторжения у либеральной части избирателей. Муж Новак работает в Национальном банке Венгрии, у них трое детей.