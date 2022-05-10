В Германии заявили о невозможности отмены антироссийских санкций

«Важно, что каждый шаг, о котором мы говорим публично, был ранее обдуман таким образом, чтобы мы могли вынести его в долгосрочном плане. Я ясно указала в вопросе о санкциях – они не могут быть отозваны, если мы чувствуем, что это имеет экономический эффект в Германии. Нет! Только после того, как Украина снова будет свободна», — заявила Бербок.