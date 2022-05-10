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8 минут назад

В Германии заявили о невозможности отмены антироссийских санкций

Никита Бородкин

Германия заявила о невозможности отмены антироссийских санкций. Об этом заявила глава МИД страны Анна Бербок во время пресс-конференции в Киеве, сообщает РИА Новости.

В Германии заявили о невозможности отмены антироссийских санкций
Фото: ТАССТАСС

Чиновница отметила, что санкции против РФ не могут быть отозваны даже в том случае, если они окажут негативный эффект на саму Германию.

СМИ узнали о смягчении шестого пакета санкций против РФ

«Важно, что каждый шаг, о котором мы говорим публично, был ранее обдуман таким образом, чтобы мы могли вынести его в долгосрочном плане. Я ясно указала в вопросе о санкциях – они не могут быть отозваны, если мы чувствуем, что это имеет экономический эффект в Германии. Нет! Только после того, как Украина снова будет свободна», — заявила Бербок.

Ранее Анналена Бербок заявила, что Германия сокращает зависимость от российских энергоресурсов до «нуля» и такие меры вводятся «навсегда».

В мире,Анналена Бербок,
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