В Германии заявили о невозможности отмены антироссийских санкций

Германия заявила о невозможности отмены антироссийских санкций. Об этом заявила глава МИД страны Анна Бербок во время пресс-конференции в Киеве, сообщает РИА Новости.
Чиновница отметила, что санкции против РФ не могут быть отозваны даже в том случае, если они окажут негативный эффект на саму Германию.
«Важно, что каждый шаг, о котором мы говорим публично, был ранее обдуман таким образом, чтобы мы могли вынести его в долгосрочном плане. Я ясно указала в вопросе о санкциях – они не могут быть отозваны, если мы чувствуем, что это имеет экономический эффект в Германии. Нет! Только после того, как Украина снова будет свободна», — заявила Бербок.
Ранее Анналена Бербок заявила, что Германия сокращает зависимость от российских энергоресурсов до «нуля» и такие меры вводятся «навсегда».