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3 часа назад

В Венгрии вступила в должность первая женщина-президент

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В Венгрии вступила в должность первая женщина-президент
Фото: Реальное времяРеальное время

Сегодня к исполнению обязанностей президента Венгрии приступила Каталин Новак, ставшая первой в истории страны женщиной на этом посту. Об этом сообщает ТАСС.

Ее предшественник Янош Адер, являвшийся главой государства последние десять лет, передал Новак ключи от официальной резиденции — дворца Шандора в Будапеште. Президент отметила, что официальная церемония ее инаугурации состоится 14 мая, а сегодня она вступает в должность в соответствии с конституцией Венгрии — ровно через два месяца после выборов.

До того, как стать президентом Венгрии, Новак занимала пост министра по делам семьи, молодежи и международных отношений. Также она работала в МИД, избиралась в парламент депутатом от партии "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз" и входила в ее руководство.

Новак была избрана 10 марта этого года. Нового президента Венгрии избрал парламент страны — Национальное собрание. За нее проголосовали 137 из 199 депутатов.

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