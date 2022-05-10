России нашли замену в Совете по правам человека ООН

Генассамблея ООН избрала Чехию в Совет по правам человека (СПЧ) ООН после выхода России из организации. Об этом сообщает РИА Новости.
Чехия была единственным кандидатом на это место. Для избрания ей надо было набрать 97 голосов, страна набрала 157. Ожидается, что Чехия будет исполнять свои обязанности в СПЧ до 31 декабря 2023 года.
Напомним, что 7 апреля Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в СПЧ ООН из-за российской спецоперации на Украине. Решение Генассамблеи лишало РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что досрочно прекращает свои полномочия в СПЧ.
Отметим, что Россия перешла в статус наблюдателя при СПЧ, что позволяет ей продолжать участвовать в его работе, вносить свои инициативы и принимать участие в переговорах по проектам резолюций.