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5 минут назад

России нашли замену в Совете по правам человека ООН

Никита Бородкин

Генассамблея ООН избрала Чехию в Совет по правам человека (СПЧ) ООН после выхода России из организации. Об этом сообщает РИА Новости.

России нашли замену в Совете по правам человека ООН
Фото: ReutersReuters

Чехия была единственным кандидатом на это место. Для избрания ей надо было набрать 97 голосов, страна набрала 157. Ожидается, что Чехия будет исполнять свои обязанности в СПЧ до 31 декабря 2023 года.

Напомним, что 7 апреля Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в СПЧ ООН из-за российской спецоперации на Украине. Решение Генассамблеи лишало РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что досрочно прекращает свои полномочия в СПЧ.

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Отметим, что Россия перешла в статус наблюдателя при СПЧ, что позволяет ей продолжать участвовать в его работе, вносить свои инициативы и принимать участие в переговорах по проектам резолюций.

В мире,Совет по правам человека,Генассамблея ООН,
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