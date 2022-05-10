России нашли замену в Совете по правам человека ООН

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Чехия была единственным кандидатом на это место. Для избрания ей надо было набрать 97 голосов, страна набрала 157. Ожидается, что Чехия будет исполнять свои обязанности в СПЧ до 31 декабря 2023 года.

Напомним, что 7 апреля Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в СПЧ ООН из-за российской спецоперации на Украине. Решение Генассамблеи лишало РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что досрочно прекращает свои полномочия в СПЧ.