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7 часов назад

СМИ: Эстония и Финляндия подписали соглашение о безопасности поставок газа

ТАССиещё 1

Эстония и Финляндия подписали соглашение о безопасности в сфере обеспечения поставок природного газа. Об этом сообщил во вторник портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.

Эстония и Финляндия подписали соглашению по газу
Фото: ТАССТАСС

"В свете ситуации с безопасностью соседние страны должны теснее сотрудничать в обеспечении безопасности поставок газа, что возможно, так как мы работаем на общем рынке, - приводятся в сообщении слова министра экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Ааса. - Мы договорились с Финляндией о том, что будем доступны друг для друга в экстренной ситуации и поможем с поставками газа потребителям, если в этом возникнет необходимость".

В феврале текущего года Таллин заключил такое же соглашение с Ригой.

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