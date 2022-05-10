Эстония и Финляндия подписали соглашению по газу

"В свете ситуации с безопасностью соседние страны должны теснее сотрудничать в обеспечении безопасности поставок газа, что возможно, так как мы работаем на общем рынке, - приводятся в сообщении слова министра экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Ааса. - Мы договорились с Финляндией о том, что будем доступны друг для друга в экстренной ситуации и поможем с поставками газа потребителям, если в этом возникнет необходимость".