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1 час назад

Спецслужбы Британии и США заподозрили Россию в кибератаках на Украину

Деловая газета "Взгляд"

Спецслужбы Великобритании, США и их союзники считают, что Россия могла организовать серию кибератак, в том числе на компанию Viasat, говорится в опубликованном заявлении МИД Британии.

Спецслужбы Британии и США заподозрили Россию в кибератаках на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«ЕС, Великобритания, США и другие союзники сегодня объявили, что Россия стояла за серией кибератак после начала возобновленного вторжения на Украину. Последняя атака на коммуникационную компанию Viasat на Украине имела широкие последствия для всего континента, нарушив работу ветроэлектростанций и интернет – пользователей в Центральной Европе», - говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

В сообщении отмечается, что Россия могла стоять за атакой на компанию Viasat 24 февраля.

«Хотя первоначальной целью вероятно были украинская армия, другие потребители тоже пострадали, в том числе индивидуальные и коммерческие пользователи интернета», - говорится в сообщении.

Также в Лондоне заявили, что «почти точно» российская военная разведка была вовлечена в атаки 13 января на правительственные вебсайты Украины и установку хакерской программы для взлома Whispergate.

Якобы Минобороны Дании располагает достоверной информацией, которая позволяет приписать России совершенную 24 февраля «разрушительную кибератаку, нацеленную на спутниковое оборудование, эксплуатируемое компанией Viasat».

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