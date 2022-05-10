Спецслужбы Британии и США заподозрили Россию в кибератаках на Украину

«ЕС, Великобритания, США и другие союзники сегодня объявили, что Россия стояла за серией кибератак после начала возобновленного вторжения на Украину. Последняя атака на коммуникационную компанию Viasat на Украине имела широкие последствия для всего континента, нарушив работу ветроэлектростанций и интернет – пользователей в Центральной Европе», - говорится в заявлении, передает РИА «Новости».