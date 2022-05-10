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1 час назад

В Бундестаге сказали, чего не хватает Украине для вступления в ЕС

Деловая газета "Взгляд"

Процесс вступления Украины в Евросоюз может занять несколько лет и даже десятилетий, заявил глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге Александер Добриндт.

«Членства Украины в ЕС в краткосрочной перспективе, конечно, не предвидится. Мы здесь говорим о процессах, которые могут длиться десятилетиями», – приводит его слова РИА «Новости».

Политик отметил, что Украина в перспективе все же может получить статус государства-кандидата. Но, несмотря на то что немецкие консерваторы такое решение поддержат, скорого вступления не последует, так как Киев должен провести радикальные структурные реформы, добавил Добриндт.

На днях о том же говорил президент Франции Эммануэль Макрон. Он считает, что процесс займет годы или десятилетия, если только Евросоюз не решит снизить стандарты для вступления.

По информации Bloomberg, Еврокомиссия рассчитывает в конце июня вынести предварительное решение касательно заявки Украины стать кандидатом на вступление в Евросоюз.

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