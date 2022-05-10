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2 часа назад

В ВОЗ рассмотрят вопрос о закрытии московского офиса

Илья Родин

Европейский региональный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во вторник, 10 мая, принял резолюцию, в рамках которой предлагается изучить возможность переноса за пределы РФ расположенного в Москве офиса по борьбе с неинфекционными заболеваниями. Об этом пишет РИА «Новости».

В ВОЗ рассмотрят вопрос о закрытии московского офиса
Фото: globallookpressgloballookpress

Специальная сессия организации, посвященная специфике ситуации на Украине, была созвана по просьбе 43 государств-членов Европейского бюро ВОЗ. После рассмотрения соответствующих вопросов был инициирован проект резолюции о переносе офиса из российской столицы.

За него проголосовали Грузия, Турция, Молдавия, Израиль и другие страны. Против выступили представители России, Белоруссии и Таджикистана, воздержались Казахстан и Армения.

Отмечается, что в документе предлагается директору Европейского регионального бюро ВОЗ Хансу Клюге

«изучить возможности, консультируясь с государствами-членами Европейского регионального комитета ВОЗ, для обеспечения технического содействия и поддержки со стороны Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, включая возможность перемещения вышеуказанного офиса за пределы Российской Федерации».

Кроме того, предлагается рассмотреть возможность приостановки проведения в России каких-либо семинаров, совещаний и конференций, вплоть до «мирного разрешения конфликта между РФ и Украиной».

Замглавы Минздрава России Андрей Плутницкий подчеркнул, что резолюция принята в угоду политическим амбициям и может «может поставить под угрозу здоровье населения Европы».

В мире,Минздрав РФ,
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