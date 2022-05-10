Финляндия запустила первый товарный поезд в обход России

Финский крупный грузовой оператор Nurminen Logistics заявил о запуске первого контейнерного маршрута из Китая. Отмечается, что он проложен в обход России. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу компании.

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Отмечается, что первый поезд по Транскаспийскому маршруту из Китая отправился сегодня, 10 мая. Его маршрут проходит через Казахстан, Азербайджан, Грузию и другие страны.

В пресс-службе подчеркнули, что этот маршрут был построен в течение двух лет, практически «с нуля». Значительные усилия приложил Казахстан и другие заинтересованные государства.

Генеральный директор Nurminen Logistics Олли Похьянвирта уточнила, что «открытие маршрута потребовало от China Railways уверенности в их сотрудничестве и доверия клиентов компании».