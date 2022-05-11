Оппозиция начала в Ереване автопробег

Сторонники движения "Сопротивление", которое объединяет крупные оппозиционные силы Армении, в среду начали автопробег по улицам Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Акцию протеста транслируют в прямом эфире местные информационные порталы.
Оппозиционеры на сотнях машинах с четырех разных направлений двигаются по улицам Еревана, скандируя через громкоговорители антиправительственные лозунги. Из многих машин развеваются государственные флаги Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В 16:00 (15:00 мск) запланирован очередной митинг на площади Франции.
С 1 мая в Армении продолжаются масштабные акции протеста оппозиционных сил, в которых участвуют блок Кочаряна "Армения" и Республиканская партия Саргсяна, а также партии "Дашнакцутюн" и "Родина". Они утверждают, что Пашинян собирается подписать мирный договор с Азербайджаном, признав Нагорный Карабах частью этой страны.
В ноябре 2020 года, когда Пашинян подписал трехстороннее заявление с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным, положившее конец военным действиям в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, в Армении начались массовые акции протеста. Оппоненты армянского премьера назвали подписанный документ капитуляцией. В результате Пашинян подал в отставку, но летом прошлого года в стране прошли внеочередные парламентские выборы, по итогам которых его партия упрочила положение, получив абсолютное большинство в законодательном органе, а Пашинян вновь занял пост премьер-министра.