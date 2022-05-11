Оппозиция начала в Ереване автопробег

Сторонники движения "Сопротивление", которое объединяет крупные оппозиционные силы Армении, в среду начали автопробег по улицам Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Акцию протеста транслируют в прямом эфире местные информационные порталы.

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Оппозиционеры на сотнях машинах с четырех разных направлений двигаются по улицам Еревана, скандируя через громкоговорители антиправительственные лозунги. Из многих машин развеваются государственные флаги Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В 16:00 (15:00 мск) запланирован очередной митинг на площади Франции.

С 1 мая в Армении продолжаются масштабные акции протеста оппозиционных сил, в которых участвуют блок Кочаряна "Армения" и Республиканская партия Саргсяна, а также партии "Дашнакцутюн" и "Родина". Они утверждают, что Пашинян собирается подписать мирный договор с Азербайджаном, признав Нагорный Карабах частью этой страны.