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1 час назад

Участница «Евровидения» от Северной Македонии извинилась за выброшенный флаг

Елена Прошина

Участница «Евровидения-2022» от Северной Македонии певица Андреа извинилась за то, что выбросила флаг своей страны во время церемонии открытия конкурса. Как сообщает «Газета.Ru», в своих соцсетях она заявила, что искренне сожалеет за свое «поспешное решение».

Участница «Евровидения» извинилась за скандал с флагом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мое намерение не было плохим. Это огромная честь для меня — представлять Северную Македонию в Турине. Я буду продолжать гордо размахивать македонским флагом в ближайшие дни», — написала артистка.

Напомним, что 8 мая певица во время фотосессии на бирюзовой дорожке «Евровидения» выбросила в сторону флаг своей страны и начала фотографироваться без него.

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В результате Национальная телекомпания Северной Македонии MRT осудила действия исполнительницы и даже начала рассматривать отзыв исполнительницы. В ней отметили, что служба никоим образом не связана с инцидентом.

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