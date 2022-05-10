Участница «Евровидения» извинилась за скандал с флагом

Участница «Евровидения-2022» от Северной Македонии певица Андреа извинилась за то, что выбросила флаг своей страны во время церемонии открытия конкурса. Как сообщает «Газета.Ru», в своих соцсетях она заявила, что искренне сожалеет за свое «поспешное решение».

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«Мое намерение не было плохим. Это огромная честь для меня — представлять Северную Македонию в Турине. Я буду продолжать гордо размахивать македонским флагом в ближайшие дни», — написала артистка.

Напомним, что 8 мая певица во время фотосессии на бирюзовой дорожке «Евровидения» выбросила в сторону флаг своей страны и начала фотографироваться без него.