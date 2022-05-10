Экс-депутата Киву объявили в международный розыск за высказывания на российском ТВ

Госбюро расследований Украины инициировало объявление в международный розыск бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы за его высказывания на одном из российских телешоу. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"По инициативе следователей Государственного бюро расследований (ГБР) бывший нардеп Илья Кива объявлен в международный розыск. <...> Следователи установили, что бывший депутат, находясь на территории России, принял участие в одном из пропагандистских шоу на телевидении РФ", - говорится в сообщении.

В ГБР утверждают, что Кива "публично призвал к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине". В ведомстве добавили, что экс-депутат обвиняется в госизмене и посягательстве на территориальную целостность, призывах к захвату государственной власти.