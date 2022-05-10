В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

Украина объявила в международный розыск экс-депутата Киву за высказывания на российском ТВ

ТАССиещё 2

Госбюро расследований Украины инициировало объявление в международный розыск бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы за его высказывания на одном из российских телешоу. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

Экс-депутата Киву объявили в международный розыск за высказывания на российском ТВ
Фото: TelegramTelegram

"По инициативе следователей Государственного бюро расследований (ГБР) бывший нардеп Илья Кива объявлен в международный розыск. <...> Следователи установили, что бывший депутат, находясь на территории России, принял участие в одном из пропагандистских шоу на телевидении РФ", - говорится в сообщении.

В ГБР утверждают, что Кива "публично призвал к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине". В ведомстве добавили, что экс-депутат обвиняется в госизмене и посягательстве на территориальную целостность, призывах к захвату государственной власти.

В мире,Илья Кива,Верховная Рада,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители