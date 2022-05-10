Лидер словацкой оппозиции отказался слушать Зеленского

Лидер словацкой оппозиции, бывший премьер страны Роберт Фицо отказался присутствовать на выступлении президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Словакии, которое должно пройти сегодня по видеосвязи. Об этом со ссылкой на братиславскую газету Pravda пишет ТАСС.

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«Он (Зеленский) ежедневно обманывает», - заявил Фицо.

По словам главы партии «Направление - социальная демократия», его также не устраивает то, что президент Украины своими заявлениями о возможности остановить транзит российских нефти и газа в Словакию «наносит ущерб [национальным] интересам» страны.

Некоторые сторонники Фицо по партии намерены поддержать его и также бойкотировать выступление украинского лидера, отмечает издание.

Ранее Владимир Зеленский обратился к депутатам парламента Эстонии, попросив страну утвердить новый пакет санкций, заблокировать все российские банки, и ввести нефтяное эмбарго на уровне ЕС.

При этом обращение украинского лидера к депутатам израильского парламента вызвало неоднозначную реакцию у жителей страны. Они отметили, что у Зеленского слишком много претензий. К примеру, он недоволен тем, что Тель-Авив не предоставляет Киеву свою систему ПРО, чтобы закрыть небо, а также мало принимает беженцев. Но особенно израильтян возмутило сравнение Зеленского нынешней ситуации на Украине с Холокостом.