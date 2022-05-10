Тюремный роман: в США надзирательница сбежала с заключенным

Американские правоохранительные органы после десяти дней поисков задержали 56-летнюю надзирательницу Вики Уайт и 38-летнего заключенного Кейси Уайта. Отмечается, что сотрудница полиции помогла сбежать из тюрьмы человеку, осужденному на 75 лет за убийство подруги в 2015 году. Об этом пишет РИА «Новости».

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«Кейси Уайт и Вики Уайт взяты под стражу», - сообщил журналистам шериф округа Лодердейл в штате Алабама Рик Синглтон.

Он подчеркнул при этом, что для него это были «очень долгие и стрессовые полторы недели».

Агентство уточняет, что беглецов задержали после продолжительной погони в штате Индиана. Пытаясь уйти от преследования, они попали в ДТП. Кейси сдался властям, Вики госпитализировали в больницу, где она скончалась через некоторое время.

Надзирательница Вики Уайт также выполняла обязанности помощника директора тюрьмы. В последний день перед выходом на пенсию она вызвалась помочь своему однофамильцу. При этом за неделю до побега сотрудница полиции приобрела мужскую одежду, уточняет газета «Известия».

«Этот побег, очевидно, был хорошо спланирован и просчитан. На это ушла большая подготовка. У них было много ресурсов, были наличные деньги», - пояснил шериф Синглтон.