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1 час назад

Главу разведки Испании отправили в отставку из-за скандала с прослушкой

Lenta.ruиещё 3

Кабинет министров Испании отправил в отставку главу Национального разведывательного центра Пас Эстебан из-за скандала с прослушкой мобильных телефонов государственных деятелей при помощи шпионской программы Pegasus. Об этом сообщает газета El País.

Главу разведки Испании отправили в отставку из-за скандала
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, власти Испании приняли решение об отстранении Эстебан от должности главы разведки еще несколько дней назад, но официально об этом было объявлено во вторник, 10 мая, в ходе пресс-конференции министра обороны страны Маргариты Роблес.

Отмечается, что новым главой Национального разведывательного центра стала государственный секретарь по обороне Испании Эсперанса Кастельейро.

Эстебан возглавила разведцентр в январе 2020 года. Она была первой женщиной, которая стала главой испанских спецслужб.

Ранее 10 мая сообщалось, что телефон министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласки был взломан с помощью ПО Pegasus, которое позволяет получить доступ к содержимому устройства. До этого стало известно, что злоумышленники получили доступ к мобильным телефонам председателя правительства Испании Педро Санчеса и главы Минобороны королевства Маргариты Роблес.

Хакерская программа Pegasus разработана израильской компанией NSO Group. Изначально она была создана для слежки за террористами и опасными преступниками, но впоследствии стала использоваться для прослушки смартфонов высокопоставленных политиков. Жертвами Pegasus были президент Франции Эммануэль Макрон, президент Ирака Бархам Салех, президент ЮАР Сирил Рамафоса и ряд других деятелей.

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