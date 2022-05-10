В Белоруссии начался второй этап внезапной проверки войск

«Буквально сегодня начнётся второй этап. Это всё спланировано в рамках адекватной реакции на те проводимые учения, которые сейчас, начиная с 1 мая, проходят на территории стран НАТО под названием «Защитник Европы»,- отметил Виктор Хренин.