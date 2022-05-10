В Белоруссии начался второй этап внезапной проверки войск

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что во вторник, 10 мая, начинается второй этап внезапной проверки Вооруженных сил страны. Об этом пишет RT со ссылкой на агентство БелТА.
«Буквально сегодня начнётся второй этап. Это всё спланировано в рамках адекватной реакции на те проводимые учения, которые сейчас, начиная с 1 мая, проходят на территории стран НАТО под названием «Защитник Европы»,- отметил Виктор Хренин.
Он подчеркнул, что белорусские военные внимательно отслеживают все передвижения батальонно-тактических групп НАТО, фиксируют, на каких полигонах они задерживаются, какие конкретно действия отрабатывают.
«Понимая в том числе и определённые складывающиеся угрозы, которые могут исходить от них, мы адекватно реагируем, на эти направления выдвигаем соответствующие войска», - рассказал министр.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил ранее, что Минск по-иному взглянул на принципы вооружения своей армии, учтя опыт российской военной спецоперации на Украине.