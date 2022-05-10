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57 минут назад

Жительница Нью-Йорка в одиночку вышла на акцию «Бессмертный полк»

Елена Прошина

Жительница Нью-Йорка Татьяна каждый год 9 мая выходит на улицу, неся в руках портрет отца-фронтовика. Как сообщает «КП», в этом году организаторы решили не проводить там акцию «Бессмертного полка», однако женщина не стала нарушать традицию и участвовала в шествии одна.

Жительница Нью-Йорка в одиночку вышла на акцию «Бессмертный полк»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По воспоминаниям женщины, ее отец не любил много говорить о войне, хотя прошел всю ее — с 1941 до 1945 года. Татьяна уверена, что помнить подвиг предков нужно до конца жизни и передавать память о нем своим детям.

Жительница США также отметила, что не перестанет участвовать в акции «Бессмертный полк», даже если ей и дальше придется шагать в одиночку, как это произошло в 2022 году.

Напомним, что ранее официальный представитель Мария Захарова сообщила, что акции российских дипломатов по случаю Дня Победы прошли в 120 странах. В России в ней приняли участие и первые лица, в том числе президент России Владимир Путин.

В мире,Мария Захарова,Владимир Путин,
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