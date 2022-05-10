Молдавия раскрыла планы на случай обострения украинского кризиса

«Я не думаю, что сейчас можно высказывать свое мнение о том, что в этом случае предпримет НАТО или Румыния. Не вызывает сомнений то, что и в Бухаресте, и в Киеве понимают, в каком положении мы находимся, и конечно же они заинтересованы в том, чтобы здесь была стабильная территория, чтобы не возник еще один очаг войны, чего мы не хотим. Они тоже не хотят», - подчеркнул Гросу.