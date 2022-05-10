Молдавия раскрыла планы на случай обострения украинского кризиса

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13 минут назад

Молдавия в случае обострения ситуации попросит военную помощь у соседних стран

Илья Родин

Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил в эфире местного телеканала ПРО-ТВ, что страна не имеет боеспособных вооруженных сил и, в случае необходимости, будет вынуждена обратиться за помощью к соседним государствам. Об этом пишет ТАСС.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За все 30 лет существования Республики Молдова в армию ничего не вкладывалось. Мы должны сделать все возможное, чтобы защитить нашу страну, и мы будем защищать ее теми средствами, которые у нас есть, и с учетом поддержки наших соседей. Мы попросим о помощи, очевидно, мы попросим помощи наших соседей», - отметил Игорь Гросу.

По мнению молдавского политика, Румыния и Украина заинтересованы в том, чтобы ситуация в Молдавии оставалась стабильной.

«Я не думаю, что сейчас можно высказывать свое мнение о том, что в этом случае предпримет НАТО или Румыния. Не вызывает сомнений то, что и в Бухаресте, и в Киеве понимают, в каком положении мы находимся, и конечно же они заинтересованы в том, чтобы здесь была стабильная территория, чтобы не возник еще один очаг войны, чего мы не хотим. Они тоже не хотят», - подчеркнул Гросу.

Ранее сообщалось, что президент Молдавии Майя Санду не приняла участие в мероприятиях по случаю Дня Победы из-за проблем со здоровьем. Во время праздничной церемонии цветы к Вечному огню возложили премьер Наталья Гаврилица и спикер парламента Игорь Гросу.

В мире,Игорь Гросу,Наталья Гаврилица,НАТО,
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