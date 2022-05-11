В парламенте Словакии отказались слушать Зеленского и обвинили его во лжи

Роберт Фицо (Глава словацкой парламентской оппозиции и партии “Направление – социальная демократия”, экс-премьер этой державы) отказался присутствовать на выступлении по видеосвязи Владимира Зеленского (Президента Украины). Оно прошло во вторник перед парламентариями Национального совета. Об этом 10 мая проинформировало широкую аудиторию издание Aktuality. Об этом сообщают Известия.

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По словам политического деятеля, Владимир Зеленский каждый день обманывает. В чём именно он врёт, указано не было. Также Роберт Фицо выразил возмущение словами президента Украины о том, что поставки нефти и голубого топлива в Словакию из нашей страны могут быть им остановлены.

Видео дня

По словам политика, то, что говорит Владимир Зеленский, наносит ущерб интересам Словакии.

Андрей Станчик (Народный избранник парламента из консервативной партии “Обыкновенные люди”) проинформировал заинтересованную общественнность о том, что, на его взгляд, Украине нужна европейская перспектива. Это движение подвергло критике часть оппозиции, которая либо не пришла на выступление Владимира Зеленского, либо ушла в ходе произнесения им речи.

В середине апреля в парламенте Голландии усилилась критика в отношении Урсулы фон дер Ляйен (Руководителя Еврокомиссии), которая сделала несколько заявлений относительно ускоренного процесса принятия Украины в Европейский союз.

Яспера ван Дейка (Член оппозиционной Социалистической партии), сказал широкой аудитории, что произнесённое фон дер Ляйен, неразумно. Позицию разделила и правящая Народная партия за свободу и демократию, которую возглавляет Марк Рютте (Действующий глава правительства Голландии).

8 апреля Урсула фон дер Ляйен передала президенту Украины опросник, после заполнения которого Еврокомиссия порекомендует начать переговоры о вступлении государства в Евросоюз. Она особо отметила, что для Украины есть в нём место. Чиновница пообещала, что процесс рассмотрения займёт недели, а не годы, как это происходит чаще всего.