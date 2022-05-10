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1 час назад

Во Франции произошел всплеск интереса к российской культуре

Деловая газета "Взгляд"

Во французских книжных магазинах подскочил спрос на произведения русских и украинских писателей, пишет Le Monde.

Во Франции произошел всплеск интереса к российской культуре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В последние недели все сочинения Достоевского перебрались с полок на витрины французских книжных магазинов. То же произошло и с произведениями Толстого, Гоголя, Булгакова, Гроссмана, Пушкина, а также современных русских и украинских писателей», – передает РИА «Новости» текст публикации.

Как отметили в издании, продавцы книг говорят о живом интересе клиентов к этому региону в контексте украинского кризиса.

«Читатели просят книги, которые помогут понять (истоки кризиса на Украине – прим. ВЗГЛЯД), – рассказала владелица книжного магазина Globe Наталья Тюрина.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

После начала спецоперации против России были введены несколько пакетов санкций, которые затронули и культурную жизнь. Так, например, конкурс имени Чайковского был исключен из международной федерации музыкальных конкурсов, что в России назвали большой глупостью.

В мире,Владимир Путин,
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