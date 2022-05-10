В США заявили о неизбежности раскола страны после участия в конфликте на Украине

Обозреватель американского издания The American Conservative Эндрю Басевич (Andrew Bacevich) заявил о неизбежности раскола США. О том, что участие в конфликте на Украине не спасет американское общество от разделения на враждующие друг с другом группы, он написал в своей колонке.

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Басевич отметил, что Вашингтон начинал множество вооруженных конфликтов, «которые обычно именовались крестовыми походами во имя свободы, даже если они были продиктованы явными или скрытыми имперскими амбициями».

По мнению обозревателя ТАС, вместо того, чтобы вмешиваться в дела других стран, властям США следует заняться решением собственных проблем, которые ведут к расколу американского общества.

«Граница, иммиграция, преступность, полиция, владение оружием, учебные программы, климатический кризис — все это стало поводом для ожесточенных споров, и компромисса по этим вопросам, похоже, не ожидается», — заявил он.

Эксперт добавил, что нынешний президент США Джо Байден не готов к возложенным на него обязательствам.

«Байден оказался скучным, неэффективным и склонным к оплошностям», — подчеркнул он.