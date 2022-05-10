Президент Белоруссии Александр Лукашенко, заявил что Минск по-другому взглянул на принципы вооружения своей армии, учтя опыт российской военной спецоперации на Украине. Его слова приводит Sputnik Беларусь.

«Скажу откровенно, что тогда мы по-другому видели и свою армию, и прежде всего вооружение нашей армии. И, опять же абсолютно откровенно, военная операция Российской Федерации в Украине нас многому научила», — заявил он.

Президент отметил, что недавно вопрос развития и оснащения войск обсуждался в министерстве обороны в центре стратегического управления.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».