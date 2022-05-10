В Испании хотят снять с должности главу разведки из-за шпионского скандала

Правительство Испании решило освободить от должности директора Национального разведывательного центра страны Пас Эстебан. Об этом сообщил во вторник телеканал la Sexta.
По его информации, решение принято на фоне разгоревшегося шпионского скандала в королевстве. Эстебан, возглавившая разведцентр в 2020 году, стала первой женщиной на этом посту.
Ранее в Испании разгорелся скандал после того, как в СМИ появились сведения о том, что более 60 сторонников независимости Каталонии якобы стали жертвами кибершпионажа с помощью программы Pegasus, позволяющей получить доступ к содержимому телефонов. Среди тех, за кем могла вестись слежка через мобильный телефон, значились глава правительства Каталонии Пере Арагонес, а также другие бывшие региональные лидеры.
Кроме того, власти королевства заявили, что мобильные телефоны премьера Испании Педро Санчеса и главы Минобороны Маргариты Роблес были атакованы в 2021 году с помощью программы Pegasus.