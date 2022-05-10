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36 минут назад

СМИ: власти Испании решили снять с должности главу разведки на фоне шпионского скандала

ТАСС

Правительство Испании решило освободить от должности директора Национального разведывательного центра страны Пас Эстебан. Об этом сообщил во вторник телеканал la Sexta.

В Испании хотят снять с должности главу разведки из-за шпионского скандала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его информации, решение принято на фоне разгоревшегося шпионского скандала в королевстве. Эстебан, возглавившая разведцентр в 2020 году, стала первой женщиной на этом посту.

Ранее в Испании разгорелся скандал после того, как в СМИ появились сведения о том, что более 60 сторонников независимости Каталонии якобы стали жертвами кибершпионажа с помощью программы Pegasus, позволяющей получить доступ к содержимому телефонов. Среди тех, за кем могла вестись слежка через мобильный телефон, значились глава правительства Каталонии Пере Арагонес, а также другие бывшие региональные лидеры.

Кроме того, власти королевства заявили, что мобильные телефоны премьера Испании Педро Санчеса и главы Минобороны Маргариты Роблес были атакованы в 2021 году с помощью программы Pegasus.

В мире,Педро Санчес,
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