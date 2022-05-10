В Испании хотят снять с должности главу разведки из-за шпионского скандала

Правительство Испании решило освободить от должности директора Национального разведывательного центра страны Пас Эстебан. Об этом сообщил во вторник телеканал la Sexta.

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По его информации, решение принято на фоне разгоревшегося шпионского скандала в королевстве. Эстебан, возглавившая разведцентр в 2020 году, стала первой женщиной на этом посту.

Ранее в Испании разгорелся скандал после того, как в СМИ появились сведения о том, что более 60 сторонников независимости Каталонии якобы стали жертвами кибершпионажа с помощью программы Pegasus, позволяющей получить доступ к содержимому телефонов. Среди тех, за кем могла вестись слежка через мобильный телефон, значились глава правительства Каталонии Пере Арагонес, а также другие бывшие региональные лидеры.