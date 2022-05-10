В Польше сочли «сожаление» из-за инцидента с послом РФ достаточным

Замглавы МИД Польши Петр Вавжик заявил, что в министерстве считают достаточным «сожаление» из-за инцидента с российским послом Сергеем Андреевым. Об этом сообщает Wiadomości.
9 мая Андреев прибыл на военное кладбище в Варшаве, где похоронены советские солдаты. Когда дипломат собирался возложить цветы к мемориалу, его облили жидкостью красного цвета. Андреев покинул мемориал в сопровождении полиции.
МИД РФ выразил Польше протест и потребовал «незамедлительно» организовать повторную церемонию возложения венка, «обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций».
По словам Вавжика, перед 9 мая Польша направила России ноту, в которой предупредила, что на фоне украинского кризиса церемония с участием посла «может вызвать негативные эмоции или реакцию».
«Мы посоветовали послу не участвовать в этих церемониях, понимая, что демонстрация привязанности к российской или советской армии вызовет такую реакцию. Так что, на мой взгляд, посол, принимая участие в этих церемониях, осознавал, что может произойти. И вопрос в том, насколько он был к этому готов», - заявил польский дипломат.
По его словам, если бы польские службы бездействовали, «посол столкнулся бы с еще большими неприятностями». Вавжик подчеркнул, что именно благодаря полиции Андреева оперативно эвакуировали.
«Было заявление, в котором мы сожалели об этом инциденте. И скажу так: в дипломатических отношениях между странами это должно закрыть проблему. Потому что сожаление или неодобрение такого рода действий является элементом, который обычно ожидают от государства», - заключил он.