В Польше сочли «сожаление» из-за инцидента с послом РФ достаточным

«Мы посоветовали послу не участвовать в этих церемониях, понимая, что демонстрация привязанности к российской или советской армии вызовет такую реакцию. Так что, на мой взгляд, посол, принимая участие в этих церемониях, осознавал, что может произойти. И вопрос в том, насколько он был к этому готов», - заявил польский дипломат.