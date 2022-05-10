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1 час назад

В Шанхае метро прекратило работу из-за волны COVID-19 в городе

Елена Прошина

Днем 10 мая в Шанхае закрылись две последние линии метро, сообщает РИА Новости.Таким образом, весь городской метрополитен остановил работу из-за коронавируса.

Шанхайское метро прекратило работу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 13:00 10 мая 2022 года и до дальнейшего уведомления шестая и шестнадцатая линии метро Шанхая прекращают работу. На данный момент все линии и станции шанхайского метрополитена прекратили работу», — говорится в сообщении шанхайского метрополитена.

Шанхайский метрополитен занимает первое место в мире по протяженности — 831 километр. На конец 2021 года система шанхайского метрополитена состояла из 20 линий и 508 станций. До начала пандемии COVID-19 среднесуточный пассажиропоток составлял более 10 миллионов человек.

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Напомним, что локдаун в 25-милионном Шанхае был введен 28 марта. Согласно первоначальному плану властей, ограничения должны были пройти в два этапа и завершиться 5 апреля, однако из-за выявления большого количества зараженных период действия локдауна продлили на неопределенный срок.

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