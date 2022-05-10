В Польше высказались о будущем дипотношений с Россией

Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил в интервью Польскому телевидению, что ранг дипломатических отношений между Москвой и Европейским союзом , а также РФ и НАТО остается на прежнем уровне. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Нет темы смены ранга дипломатических отношений с Россией ни со стороны НАТО, ни ЕС. Подход таков, что дипломатические представительства должны служить одной цели — сохранению каналов коммуникации. Эта формулировка появляется чаще всего. Там никто не рассматривает постулаты такого типа», - отметил Петр Вавжик.

«Наши дипломаты, работающие в такой стране, как Россия, к сожалению, подвергаются риску. Мы благодарны им за то, что они реализуют свою миссию», - подчеркнул Мюллер.

Кроме того, он прокомментировал происшествие с российским послом Сергеем Андреевым, которого облили краской во время возложения венков на кладбище советских военных. Мюллер сказал, что власти Польши выступают за то, чтобы все демонстрации проходили мирно и без эксцессов, но в тоже время в правительстве «понимают эмоции» тех, кто напал на дипломата.