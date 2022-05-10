Глава МИД Украины резко отреагировал на заявление Макрона

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью The Financial Times, что, если страна не получит в ближайшее время статус кандидата в члены Европейского союза, то это будет прямо свидетельствовать об обмане со стороны Европы. Он сказал, что Киев не потерпит такое решение. Об этом пишет «Газета.Ru».
Отмечается, что украинской дипломат в резкой форме прокомментировал слова главы Франции Эммануэля Макрона о том, что процесс принятия Украины в ЕС займет много лет. По мнению Кулебы, европейские лидеры обязаны предоставить его стране статус кандидата в члены организации не позднее июня этого года.
«Три месяца назад у этой страны [Украины] даже не было перспективы членства. Сейчас они обсуждают, сколько времени это займет», - уточнил глава украинского МИД.
Издание напомнило, что ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отправке в соответствующие инстанции второй заполненной части анкеты-опросника для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.