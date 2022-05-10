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37 минут назад

Кулеба заявил, что неполучение Украиной статуса кандидата в Евросоюз будет обманом

Илья Родин

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью The Financial Times, что, если страна не получит в ближайшее время статус кандидата в члены Европейского союза, то это будет прямо свидетельствовать об обмане со стороны Европы. Он сказал, что Киев не потерпит такое решение. Об этом пишет «Газета.Ru».

Глава МИД Украины резко отреагировал на заявление Макрона
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что украинской дипломат в резкой форме прокомментировал слова главы Франции Эммануэля Макрона о том, что процесс принятия Украины в ЕС займет много лет. По мнению Кулебы, европейские лидеры обязаны предоставить его стране статус кандидата в члены организации не позднее июня этого года.

«Три месяца назад у этой страны [Украины] даже не было перспективы членства. Сейчас они обсуждают, сколько времени это займет», - уточнил глава украинского МИД.

Издание напомнило, что ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отправке в соответствующие инстанции второй заполненной части анкеты-опросника для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

В мире,Дмитрий Кулеба,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,ЕС,
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