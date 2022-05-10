Франция назвала эмбарго на нефть РФ «вопросом нескольких дней»

Госсекретарь по европейским делам в МИД Франции Клеман Бон назвал введение эмбарго на российскую нефть «вопросом нескольких дней». Об этом сообщает Le Figaro.
Бон заявил, что санкции против российской нефти сейчас блокирует Венгрия, но решение вопроса возможно «в течение недели».
«Думаю, мы можем прийти к соглашению в течение недели, мы усердно работаем над этим. Вероятно, это вопрос нескольких дней», - сказал Бон.
Он подчеркнул, что ЕС должен действовать быстро.
«Я говорю об этом с уверенностью: будет шестой пакет европейских санкций, они будут очень мощными, и мы постепенно откажемся сначала от российской нефти, а затем и от российских углеводородов в целом», - заявил Бон.
По его словам, 10 мая состоится телефонный разговор между президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Венгрии Виктором Орбаном. Фон дер Ляйен сообщила о «прогрессе» после встречи с Орбаном в Будапеште 9 мая.
Венгрия просит своих партнеров по ЕС предоставить гарантии на поставки энергоносителей.
В последние дни ЕС готовится к введению шестого пакета санкций против России. Фон дер Ляйен сообщала, что «будет введен полный запрет на импорт всей российской нефти по морю и по трубопроводам, сырой и очищенной».
The Wall Street Journal писала, что в рамках шестого пакета санкций Евросоюз предлагает поэтапное - в течение шести месяцев - введение эмбарго на импорт российской нефти.
По данным WSJ, в ЕС рассчитывают, что полное эмбарго на нефтепродукты из РФ заработает к концу 2022 года. При этом Венгрия и Словакия, две страны, сильно зависящие от поставок трубопроводной нефти, получат право на отказ от российского импорта за 20 месяцев.
Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявлял, что полное эмбарго на поставки российской нефти заработает через девять месяцев.