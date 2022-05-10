Франция назвала эмбарго на нефть РФ «вопросом нескольких дней»

Госсекретарь по европейским делам в МИД Франции Клеман Бон назвал введение эмбарго на российскую нефть «вопросом нескольких дней». Об этом сообщает Le Figaro.

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Бон заявил, что санкции против российской нефти сейчас блокирует Венгрия, но решение вопроса возможно «в течение недели».

«Думаю, мы можем прийти к соглашению в течение недели, мы усердно работаем над этим. Вероятно, это вопрос нескольких дней», - сказал Бон.

Он подчеркнул, что ЕС должен действовать быстро.

«Я говорю об этом с уверенностью: будет шестой пакет европейских санкций, они будут очень мощными, и мы постепенно откажемся сначала от российской нефти, а затем и от российских углеводородов в целом», - заявил Бон.

По его словам, 10 мая состоится телефонный разговор между президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Венгрии Виктором Орбаном. Фон дер Ляйен сообщила о «прогрессе» после встречи с Орбаном в Будапеште 9 мая.

Венгрия просит своих партнеров по ЕС предоставить гарантии на поставки энергоносителей.

В последние дни ЕС готовится к введению шестого пакета санкций против России. Фон дер Ляйен сообщала, что «будет введен полный запрет на импорт всей российской нефти по морю и по трубопроводам, сырой и очищенной».

The Wall Street Journal писала, что в рамках шестого пакета санкций Евросоюз предлагает поэтапное - в течение шести месяцев - введение эмбарго на импорт российской нефти.

По данным WSJ, в ЕС рассчитывают, что полное эмбарго на нефтепродукты из РФ заработает к концу 2022 года. При этом Венгрия и Словакия, две страны, сильно зависящие от поставок трубопроводной нефти, получат право на отказ от российского импорта за 20 месяцев.