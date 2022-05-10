В Риге сгребли трактором цветы у памятника Освободителям

Муниципальные службы Риги пригнали технику и сгребли цветы, возложенные 9 мая у памятника Освободителям Риги. Видеозапись этого опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах, размещенных каналом, видно как при помощи техники убираются сотни букетов у основания монумента. Также рядом с памятником работают сотрудники коммунальных служб.

Жители города принесли цветы к монументу, несмотря на то, что власти Латвии объявили 9 мая днем памяти жертв на Украине, а Служба государственной безопасности страны призвала жителей не посещать монументы или памятники воинам Советской Армии.

В спецслужбе пообещали рассматривать возложение цветов к памятникам как «открытое пренебрежение к миллионам людей, в том числе латышей, которые погибли или сильно пострадали от коммунистического режима СССР».