В Риге сгребли трактором цветы у памятника Освободителям

Муниципальные службы Риги пригнали технику и сгребли цветы, возложенные 9 мая у памятника Освободителям Риги. Видеозапись этого опубликовал Telegram-канал Mash.
На кадрах, размещенных каналом, видно как при помощи техники убираются сотни букетов у основания монумента. Также рядом с памятником работают сотрудники коммунальных служб.
Жители города принесли цветы к монументу, несмотря на то, что власти Латвии объявили 9 мая днем памяти жертв на Украине, а Служба государственной безопасности страны призвала жителей не посещать монументы или памятники воинам Советской Армии.
В спецслужбе пообещали рассматривать возложение цветов к памятникам как «открытое пренебрежение к миллионам людей, в том числе латышей, которые погибли или сильно пострадали от коммунистического режима СССР».
Ранее сейм Латвии принял поправки, предусматривающие лишение гражданства за поддержку проводящейся на Украине с 24 февраля российской военной спецоперации. По данным пресс-службы парламента, данные о поддержке гражданином Латвии действий России на Украине будут предоставляться органами госбезопасности.