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1 час назад

Американцы пожелали Украине проиграть в конфликте с Россией

Ura.Ru

Большинство из опрошенных американцев выступили за проигрыш Украины в конфликте с Россией. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса британского таблоида Daily Express и американо-британского Democracy Institute.

Американцы пожелали Украине проиграть в конфликте с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным исследования, количество респондентов, согласившихся с проигрышем Украины в конфликте с Россией, составило 43%. Противоположно им ответили 41% американцев, 16% воздержались от ответа.

Помимо этого, 50% респондентов против 42% выразили готовность поддержать партию республиканцев на промежуточных выборах в США. В то время, как 56% американцев неодобрительно оценили ведение внешней политики действующим президентом США, представителем демократической партии Джо Байденом.

Байден проговорился о конфликте вокруг Украины

На территории Украины с 24 февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина проводится специальная операция по демилитаризации страны. Официальные лица РФ не раз отмечали, что данная операция является вынужденной мерой по защите территорий ДНР и ЛНР. Позже Минобороны РФ представило оригиналы секретных шифротелеграмм Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что Вооруженные силы Украины должны были начать боевые действия на Донбассе в марте 2022 года.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,Минобороны России,Республиканская партия США,
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