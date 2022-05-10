Американцы пожелали Украине проиграть в конфликте с Россией

Большинство из опрошенных американцев выступили за проигрыш Украины в конфликте с Россией. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса британского таблоида Daily Express и американо-британского Democracy Institute.

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По данным исследования, количество респондентов, согласившихся с проигрышем Украины в конфликте с Россией, составило 43%. Противоположно им ответили 41% американцев, 16% воздержались от ответа.

Помимо этого, 50% респондентов против 42% выразили готовность поддержать партию республиканцев на промежуточных выборах в США. В то время, как 56% американцев неодобрительно оценили ведение внешней политики действующим президентом США, представителем демократической партии Джо Байденом.