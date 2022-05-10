Надавить на Орбана: В МИД Франции рассказали о планах Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет сегодня переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, в ходе которых будет поднят вопрос антироссийских санкций. Об этом со ссылкой на госсекретаря по делам Европы при МИД Франции Клемана Бона пишет ТАСС.

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В последние дни ЕС готовится к введению шестого пакета санкций против России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что «будет введен полный запрет на импорт всей российской нефти по морю и по трубопроводам, сырой и очищенной».

Однако 8 мая комитет постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) не сумел договориться по очередному пакету ограничительных мер. Основным препятствием стала позиция Венгрии, которая выступила против эмбарго на российскую нефть.

По словам Клемана Бона, на 10 мая намечены телефонные переговоры французского лидера Эммануэля Макрона с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном для того, чтобы согласовать позиции по санкциям против России.

«Президент республики сегодня проведет телефонные переговоры с Виктором Орбаном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и другими лидерами ЕС, чтобы найти решение по сложившейся ситуации», - пояснил он.

При этом Франция ожидает принятия шестого пакета санкций против России «в ближайшие дни». Однако Бон признал, что «отказ от российской нефти будет чувствительным для ряда стран в силу их сильной зависимости от ее поставок».

«В связи с этим мы ищем альтернативных поставщиков, чтобы помочь этим странам», - заверил он.