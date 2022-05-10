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1 час назад

Мэр Берлина угодила в скандал из-за российского флага

Газета.Ru

Мэр Берлина, член правящей Социал-демократической партии Германии Франциска Гиффай столкнулась с резкой критикой со стороны политиков из оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), пишет Politico.

Мэр Берлина угодила в скандал из-за российского флага
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, причиной для атак на градоначальника стало появление флагов России на улицах города в День Победы, несмотря на официальный запрет на вывешивание российских и украинских флагов с 8 по 9 мая - дни, посвященные окончанию Второй мировой войны. На наличие российских флагов указал представитель ХДС Стефан Эверс, разместив соответствующую фотографию в своих социальных сетях и назвав такую ситуацию "позором для Берлина".

"Вчера изъяли украинские флаги. Сегодня сторонники Путина радостно машут российским флагом у мемориала советским воинам в Трептов-парке", - написал Эверс в Twitter.

В то же время депутат ХДС Родерих Кизеветтер также раскритиковал мэрию Берлина за запрет украинских флагов в период с 8 по 9 мая. По его мнению, подобная ситуация вызывает определенную тревогу.

"Меня очень тревожит, что в такой памятный день, как сегодня, украинский флаг запрещен в Берлине. Я думаю, это действительно тревожно, что причина и следствие здесь поменялись местами", - отметил Кизеветтер.

При этом сама Гиффай отмечала, что запрет на российские и украинские флаги касается только военных мемориалов, а не всего города. Однако это мало повлияло на критику со стороны ее политических оппонентов, к которым подключились и представители Киева, обвинившие Германию в "запрете украинской символики".

Ранее сообщалось, что посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал пощечиной Киеву решение Берлина о запрете украинской символики на 8 и 9 мая.

В мире,Андрей Мельник,Владимир Путин,
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