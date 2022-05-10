Споры об антироссийских санкциях раскололи ЕС

Постоянные представители стран – членов Евросоюза не смогли достичь договоренности по введению шестого пакета ограничительных мер против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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По их словам, несколько стран продолжают блокировать предложение ЕС по запрету импорта российской нефти. Так, Венгрии, Словакии и Чехии, как наиболее зависящим от нефтяных поставок из России, предлагались отсрочки по введению планируемых ограничений. Прага могла бы запустить эмбарго с июля 2024 года, а Будапешт и Братислава – с 2025 года.

По данным агентства, Венгрия продолжает блокировать предложение Евросоюза, направленное на запрет импорта российской нефти, тем самым задерживая принятие всего пакета санкций. Обсуждение должно продолжиться в ближайшие дни.