Споры об антироссийских санкциях раскололи ЕС

Постоянные представители стран – членов Евросоюза не смогли достичь договоренности по введению шестого пакета ограничительных мер против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По их словам, несколько стран продолжают блокировать предложение ЕС по запрету импорта российской нефти. Так, Венгрии, Словакии и Чехии, как наиболее зависящим от нефтяных поставок из России, предлагались отсрочки по введению планируемых ограничений. Прага могла бы запустить эмбарго с июля 2024 года, а Будапешт и Братислава – с 2025 года.
По данным агентства, Венгрия продолжает блокировать предложение Евросоюза, направленное на запрет импорта российской нефти, тем самым задерживая принятие всего пакета санкций. Обсуждение должно продолжиться в ближайшие дни.
Западные страны ввели несколько санкционных пакетов против Москвы из-за вокруг Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.