Лидер Северной Кореи поддержал политику России

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем Победы. Он направил российскому президенту письмо, в котором также выразил поддержку политике России, сообщает газета «Нодон синмун».
«Выражаю солидарность народу России в его деле по защите достоинства страны, мира и безопасности, с его действиями по полному искоренению политических и военных угроз со стороны враждебных сил, которые наследуют традициям незабвенной Победы», — сказано в обращении.
Лидер КНДР также поздравил Путина и граждан РФ с Днем Победы. Он заявил, что именно русский народ «уничтожил фашизм, угрожавший судьбам человечества, продемонстрировав свой героизм и самопожертвование».
В отличие от РФ отношения США и Северной Кореи оставляют желать лучшего. Ранее Министерство финансов США объявило о расширении санкций против КНДР, напоминает RT. США выражают обеспокоенность по поводу запуска ракет и укрепления ядерных сил Ким Чен Ыном. При этом власти РФ отмечают, что бесперспективно ожидать от Северной Кореи полного разоружения без предоставления гарантий безопасности, пишет «Царьград».