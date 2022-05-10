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52 минуты назад

Лидер Северной Кореи поддержал политику России

Ura.Ru

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем Победы. Он направил российскому президенту письмо, в котором также выразил поддержку политике России, сообщает газета «Нодон синмун».

Лидер Северной Кореи поддержал политику России
Фото: EPA-EFE/ALEXEI NIKOLSKY/SPUTNIK/KREMLIN POOLEPA-EFE/ALEXEI NIKOLSKY/SPUTNIK/KREMLIN POOL

«Выражаю солидарность народу России в его деле по защите достоинства страны, мира и безопасности, с его действиями по полному искоренению политических и военных угроз со стороны враждебных сил, которые наследуют традициям незабвенной Победы», — сказано в обращении.

Лидер КНДР также поздравил Путина и граждан РФ с Днем Победы. Он заявил, что именно русский народ «уничтожил фашизм, угрожавший судьбам человечества, продемонстрировав свой героизм и самопожертвование».

В отличие от РФ отношения США и Северной Кореи оставляют желать лучшего. Ранее Министерство финансов США объявило о расширении санкций против КНДР, напоминает RT. США выражают обеспокоенность по поводу запуска ракет и укрепления ядерных сил Ким Чен Ыном. При этом власти РФ отмечают, что бесперспективно ожидать от Северной Кореи полного разоружения без предоставления гарантий безопасности, пишет «Царьград».

В мире,Чен Ким,Владимир Путин,Казначейство США,
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