Бывший глава дипломатии США допустил катастрофу мирового масштаба

Обстоятельства могут принудить американское руководство к действиям, направленным на смену режимов в агрессивных авторитарных странах, однако США следует избегать обострений, которые могут к этому привести, сообщил Financial Times экс-госсекретарь и бывший советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер.
"Мы должны понимать, что существуют различия в идеологии и интерпретации [фактов между авторитарными режимами и демократиями]. Нам следует использовать это понимание, оценивая важность возникающих проблем, а не делать это главным предметом конфронтации, если только мы не готовы сделать смену режима главной целью нашей политики. Я думаю, что с учетом развития технологий и огромной разрушительной силы существующего сейчас оружия, [стремление к смене режима] может быть навязано нам враждебностью других [стран], однако нам следует избегать ситуаций, когда мы будем создавать ее собственным поведением», — сказал изданию политик.
Бывший глава дипломатии США выразил беспокойство по поводу того, что «обе стороны [авторитарные и демократические страны] множат» новые виды все более разрушительного и технически сложного оружия, применение которого «может привести к катастрофе ранее не представимого масштаба».
Киссинджер также заявил, что союз России и Китая в целом не соответствует интересам Запада, однако выразил сомнения о том, что подобное партнерство может быть постоянным. Он также заявил о необходимости разных политических подходов в отношении Москвы и Пекина, чтобы не форсировать их сближение.