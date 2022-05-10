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52 минуты назад

Бывший глава дипломатии США допустил катастрофу мирового масштаба

Елена Прошина

Обстоятельства могут принудить американское руководство к действиям, направленным на смену режимов в агрессивных авторитарных странах, однако США следует избегать обострений, которые могут к этому привести, сообщил Financial Times экс-госсекретарь и бывший советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер.

Бывший глава дипломатии США допустил катастрофу мирового масштаба
Фото: ТАССТАСС

"Мы должны понимать, что существуют различия в идеологии и интерпретации [фактов между авторитарными режимами и демократиями]. Нам следует использовать это понимание, оценивая важность возникающих проблем, а не делать это главным предметом конфронтации, если только мы не готовы сделать смену режима главной целью нашей политики. Я думаю, что с учетом развития технологий и огромной разрушительной силы существующего сейчас оружия, [стремление к смене режима] может быть навязано нам враждебностью других [стран], однако нам следует избегать ситуаций, когда мы будем создавать ее собственным поведением», — сказал изданию политик.

Генри Киссинджер: Россия и США должны проявить взаимоуважение

Бывший глава дипломатии США выразил беспокойство по поводу того, что «обе стороны [авторитарные и демократические страны] множат» новые виды все более разрушительного и технически сложного оружия, применение которого «может привести к катастрофе ранее не представимого масштаба».

Киссинджер также заявил, что союз России и Китая в целом не соответствует интересам Запада, однако выразил сомнения о том, что подобное партнерство может быть постоянным. Он также заявил о необходимости разных политических подходов в отношении Москвы и Пекина, чтобы не форсировать их сближение.

В мире,Генри Киссинджер,
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