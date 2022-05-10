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1 час назад

Спасение утят из придорожной канализации попало на видео

Александр Кузьмин

Полицейский спас из ливневой канализации провалившихся утят. Видео появилось в telegram-канале «Лента добра».

На кадрах можно увидеть, как офицер полицейского управления Белвью, штат Вашингтон принялся за спасение утят, упавших в ливневую канализацию недалеко от Даунтаун-парка. Сообщается, что мама-утра переходила дорогу вместе с утятами. Последние провалились в ливневую канализацию. Офицер полиции услышал крики о помощи и принялся спасать бедолаг. Он поднял решетку и спас 9 утят, после чего все семейство благополучно продолжило свой путь.

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