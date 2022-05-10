Несколько стран захотели признать ЛНР

Переговоры о признании Луганской народной республики ведутся с Сирией, Венесуэлой и рядом других стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла республики в России Родиона Мирошника.
«На сегодняшний день переговоры ведутся со многими партнерами. Официально сейчас можно говорить о том, что организационные вопросы решаются сейчас с Сирией и с Венесуэлой. Еще ряд переговоров ведется с целым рядом других государств, которые заинтересованы в установлении отношений с нами, обсуждение параметров взаимоотношений с Луганской народной республикой, но пока у нас нет права оглашать это и выносить в публичную плоскость», — сообщил дипломат.
По его словам, прослеживается желание со стороны других государств признать ЛНР.
«Для этого нужно вести нормальную, скрупулезную дипломатическую работу, и я уверен, что у нас будет возможность немного позже сказать о результатах такой работы», — отметил посол.
Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 6 мая подписал указ о назначении Мирошника послом ЛНР в России.