Стало известно о «кризисном плане» Германии в отношении РФ

Берлин готовит «кризисный план» на случай внезапного прекращения поставок российского газа, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

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По данным агентства, подготовку плана возглавляет министерство экономики Германии. В стране опасаются, что Россия приостановит поставки в одностороннем порядке. План предполагает предоставление правительством кредитов и гарантий для поддержки энергетических компаний и осуществление контроля над критически важными компаниями. По данным Reuters, Германия также может в соответствии с планом приобретать доли в компаниях.

Как считают должностные лица, Берлин приближается к пределу санкций, которые она может ввести, не вызвав при этом экономический спад в самой стране. Даже те представители правящей коалиции, которые выступают за антироссийские ограничительные меры, настороженно относятся к идее введения санкций в отношении газа из России.