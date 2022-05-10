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47 минут назад

Стало известно о «кризисном плане» Германии в отношении РФ

Елена Прошина

Берлин готовит «кризисный план» на случай внезапного прекращения поставок российского газа, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Стало известно о «кризисном плане» Германии в отношении РФ
Фото: ReutersReuters

По данным агентства, подготовку плана возглавляет министерство экономики Германии. В стране опасаются, что Россия приостановит поставки в одностороннем порядке. План предполагает предоставление правительством кредитов и гарантий для поддержки энергетических компаний и осуществление контроля над критически важными компаниями. По данным Reuters, Германия также может в соответствии с планом приобретать доли в компаниях.

Как считают должностные лица, Берлин приближается к пределу санкций, которые она может ввести, не вызвав при этом экономический спад в самой стране. Даже те представители правящей коалиции, которые выступают за антироссийские ограничительные меры, настороженно относятся к идее введения санкций в отношении газа из России.

Один из собеседников агентства утверждает, что главы крупных немецких компаний, а также представители фирм, у которых есть «связи с Россией», повлияли на Берлин, встречаясь с чиновниками и призывая их не запрещать газ. Руководители компаний заявили властям, что они «в любом случае» готовятся ограничить связи с РФ в сфере энергетики, но призвали их не вынуждать фирмы сделать это немедленно.

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