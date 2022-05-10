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35 минут назад

Молдавия нашла способ воздействовать на Россию

Елена Прошина

Молдавские власти при помощи платформы ООН призывают к выводу Вооруженных сил России с территории Приднестровья, так как желают найти мирное решение конфликта, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление премьера республики Наталью Гаврилицу.

Молдавия нашла способ воздействовать на Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Молдавия использует платформу ООН, чтобы просить о выводе российских военных с приднестровской территории Молдавии и обратить внимание на нарушение прав человека в регионе, которые контролируются непризнанным режимом. Нахождение этих тем в резолюциях ООН сохраняет проблему приднестровского конфликта в повестке мирового сообщества», — заявила она.

Как сообщил Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев, договор о мире, дружбе и сотрудничестве между Приднестровьем и Молдавией мог бы поставить точку в затянувшемся региональном конфликте. Приднестровье рассчитывает на то, что руководство Молдовы и Украины не допустит скатывания региональной обстановки к военной эскалации.

16 марта президент Молдавии Майя Санду в ходе совместной пресс-конференции после переговоров с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом указала на то, что Россия должна вывести войска с территории Приднестровья.

В Приднестровье высказались о признании республики

В мире,Виталий Игнатьев,ООН,
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