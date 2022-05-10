Молдавия нашла способ воздействовать на Россию

Молдавские власти при помощи платформы ООН призывают к выводу Вооруженных сил России с территории Приднестровья, так как желают найти мирное решение конфликта, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление премьера республики Наталью Гаврилицу.

«Молдавия использует платформу ООН, чтобы просить о выводе российских военных с приднестровской территории Молдавии и обратить внимание на нарушение прав человека в регионе, которые контролируются непризнанным режимом. Нахождение этих тем в резолюциях ООН сохраняет проблему приднестровского конфликта в повестке мирового сообщества», — заявила она.

Как сообщил Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев, договор о мире, дружбе и сотрудничестве между Приднестровьем и Молдавией мог бы поставить точку в затянувшемся региональном конфликте. Приднестровье рассчитывает на то, что руководство Молдовы и Украины не допустит скатывания региональной обстановки к военной эскалации.