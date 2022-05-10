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8 минут назад

Украинские диверсанты сожгли гуманитарную помощь в ЛНР

Lenta.ru

В городе Кременная Луганской Народной Республики украинские диверсанты уничтожили склад с гуманитарной помощью. Об этом сообщают «Известия».

Военный корреспондент издания Дмитрий Зименкин указал, что бои в Кременной уже закончились, и ВСУ перешли на интенсивную диверсионную работу. Сожженный склад с вещами в здании спорткомплекса стал одним из свидетельств подобных действий Киева.

«Здесь люди собирали гуманитарку. Но одной ночью кто-то взял и всё это сжег. Вот с кем они воюют? Получается, со своим же народом», — рассказал Зименкин.

Кременная перешла под контроль ЛНР 19 апреля.

6 мая директора медучреждения в Черновицкой области Украины заподозрили в хищении пяти машин скорой помощи, поставленных Западом для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«По данным следствия, должностное лицо больницы использовало предоставленную для нужд ВСУ и организациям здравоохранения гуманитарную помощь в виде пяти карет скорой помощи для личного обогащения», — заявляли в офисе генерального прокурора.

Отмечалось, что машины неотложки на тот момент не были распределены на нужды армии или больниц. Сразу по прибытии в страну их зарегистрировали на благотворительную организацию, которую возглавляет подозреваемый в хищении директор.

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