Еврокомиссия: Украине нужно €600 млрд на реконструкцию

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис объявил, что Евросоюз готов покрыть значительную часть суммы, необходимой для реконструкции Украины, передает Politico. По его словам, в ЕК считают, что для восстановления украинской территории потребуется от €500 млрд до €600 млрд.

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«Реконструкция инфраструктуры потребуют координации со стороны международного сообщества, и мы готовы ее осуществить <…> Евросоюз предоставит крупную и очень значимую поддержку для удовлетворения потребностей (Украины) в реконструкции», — отметил Домбровскис.

Как указал представитель Еврокомиссии, Брюссель собирается выдвинуть предложение, которое свяжет будущую реконструкцию Украины со структурными реформами, необходимыми для вступления Киева в Евросоюз. Более того, ЕС продолжает работу над созданием трастового фонда солидарности для Украины.