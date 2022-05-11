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30 минут назад

Еврокомиссия: Украине нужно €500-600 млрд на реконструкцию

Газета.Ruиещё 4

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис объявил, что Евросоюз готов покрыть значительную часть суммы, необходимой для реконструкции Украины, передает Politico. По его словам, в ЕК считают, что для восстановления украинской территории потребуется от €500 млрд до €600 млрд.

Еврокомиссия: Украине нужно €600 млрд на реконструкцию
Фото: ReutersReuters

«Реконструкция инфраструктуры потребуют координации со стороны международного сообщества, и мы готовы ее осуществить <…> Евросоюз предоставит крупную и очень значимую поддержку для удовлетворения потребностей (Украины) в реконструкции», — отметил Домбровскис.

Как указал представитель Еврокомиссии, Брюссель собирается выдвинуть предложение, которое свяжет будущую реконструкцию Украины со структурными реформами, необходимыми для вступления Киева в Евросоюз. Более того, ЕС продолжает работу над созданием трастового фонда солидарности для Украины.

Ранее сообщалось, что в России назвали воровством предложение высокопоставленных чиновников ЕС о передаче российских активов Украине.

В мире,Валдис Домбровскис,Еврокомиссия,ЕС,
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