СМИ заявили о грядущем «самоубийстве» Запада

Страны Евросоюза не смогут свести к нулю экспорт нефти из России. Это нереально и нерационально, пишет аналитик Bloomberg Джулиан Ли.
По его словам, если против покупателей российского топлива будут введены ограничительные меры, это станет абсолютным самоубийством для Европы. Журналист обратился к позиции Венгрии, Словакии и Хорватии, выступающих против отказа от нефти из России в течение полугода, как это сейчас предлагают сделать в Евросоюзе.
Как объяснил Лин, нефтеперерабатывающие заводы данных стран построены специально для работы с российской нефтью. Поиск альтернативных поставщиков создаст для них значительные проблемы.
Так, аналог российской нефти марки Urals можно получить путём смешивания сырья других сортов, однако в этом случае стоимость окажется дороже оригинала. Как пишет Bloomberg, вряд ли Евросоюз способен предоставить исключения из санкций для трёх стран, что позволит последним сохранять конкурентоспособность и прибыль.
Ещё одна трудность при отказе ЕС от российской нефти — необходимость поиска альтернативы. При этом определённые требования к характеристикам сырья значительно сужают круг потенциальных поставщиков. Это приведёт к общему росту цен на энергоносители.