СМИ заявили о грядущем «самоубийстве» Запада

Страны Евросоюза не смогут свести к нулю экспорт нефти из России. Это нереально и нерационально, пишет аналитик Bloomberg Джулиан Ли.

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По его словам, если против покупателей российского топлива будут введены ограничительные меры, это станет абсолютным самоубийством для Европы. Журналист обратился к позиции Венгрии, Словакии и Хорватии, выступающих против отказа от нефти из России в течение полугода, как это сейчас предлагают сделать в Евросоюзе.

Как объяснил Лин, нефтеперерабатывающие заводы данных стран построены специально для работы с российской нефтью. Поиск альтернативных поставщиков создаст для них значительные проблемы.

Так, аналог российской нефти марки Urals можно получить путём смешивания сырья других сортов, однако в этом случае стоимость окажется дороже оригинала. Как пишет Bloomberg, вряд ли Евросоюз способен предоставить исключения из санкций для трёх стран, что позволит последним сохранять конкурентоспособность и прибыль.