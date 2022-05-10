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45 минут назад

СМИ заявили о грядущем «самоубийстве» Запада

Елена Прошина

Страны Евросоюза не смогут свести к нулю экспорт нефти из России. Это нереально и нерационально, пишет аналитик Bloomberg Джулиан Ли.

СМИ заявили о грядущем «самоубийстве» Запада
Фото: ReutersReuters

По его словам, если против покупателей российского топлива будут введены ограничительные меры, это станет абсолютным самоубийством для Европы. Журналист обратился к позиции Венгрии, Словакии и Хорватии, выступающих против отказа от нефти из России в течение полугода, как это сейчас предлагают сделать в Евросоюзе.

Как объяснил Лин, нефтеперерабатывающие заводы данных стран построены специально для работы с российской нефтью. Поиск альтернативных поставщиков создаст для них значительные проблемы.

Так, аналог российской нефти марки Urals можно получить путём смешивания сырья других сортов, однако в этом случае стоимость окажется дороже оригинала. Как пишет Bloomberg, вряд ли Евросоюз способен предоставить исключения из санкций для трёх стран, что позволит последним сохранять конкурентоспособность и прибыль.

Ещё одна трудность при отказе ЕС от российской нефти — необходимость поиска альтернативы. При этом определённые требования к характеристикам сырья значительно сужают круг потенциальных поставщиков. Это приведёт к общему росту цен на энергоносители.

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