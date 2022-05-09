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18 минут назад

США заявили об отсутствии угрозы России со стороны Украины

Lenta.ru

Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби США рассказал об отсутствии угрозы России со стороны Украины. Его слова передает ТАСС.

США заявили об отсутствии угрозы России со стороны Украины
Фото: ReutersReuters

Официальный представитель Пентагона заявил, что возможность найти дипломатическое решение по Украине была даже 24 февраля, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции.

«Украина не представляла никакой угрозы не только России, но и никому другому», — пояснил Кирби.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно высказывался о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и призывал к мирному урегулированию конфликта. 22 апреля российский лидер заявил, что возможность прямого контакта с украинским коллегой зависит, в частности, от результатов ведущихся переговоров.

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