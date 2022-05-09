США заявили об отсутствии угрозы России со стороны Украины

Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби США рассказал об отсутствии угрозы России со стороны Украины. Его слова передает ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

Официальный представитель Пентагона заявил, что возможность найти дипломатическое решение по Украине была даже 24 февраля, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции.

«Украина не представляла никакой угрозы не только России, но и никому другому», — пояснил Кирби.