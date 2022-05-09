Белый дом: заявление России и Китая о дружбе вызвало беспокойство в Азии

Администрация США полагает, что партнеры Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) встревожены совместным заявлением России и Китая о дружбе и охотно обсуждают тему Украины в ходе двусторонних контактов. С таким утверждением выступил в понедельник координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

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"Я прежде всего был поражен уровнем взаимодействия со странами Индо-Тихоокеанского региона по вопросам, касающимся Украины и Европы. На всех консультациях, которые у нас были с Японией, Южной Кореей, Сингапуром, Австралией, в целом с АСЕАН, первый вопрос заключался в том, чтобы сверить позиции относительно происходящего на Украине", - сказал он.

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Как полагает Кэмпбелл, одна из причин этого заключается в том, что "все страны в Азии были поражены ключевым документом, принятым Россией и Китаем во время Олимпийских игр". По его версии, "[Страны в АТР] были обеспокоены, но также настроены выступить с предостережением относительно того, что в Индо-Тихоокеанском регионе не следует рассматривать ничего подобного тем военным действиям, которые мы видим в Европе", - утверждает чиновник. Как считает Кэмпбелл, государства в АТР "хотят, чтобы Украина во многих отношениях послужила предостережением".

Президент РФ Владимир Путин во время визита в Пекин 4 февраля на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил дальнейшее развитие и укрепление двусторонних отношений, а также координацию действий на международной арене и выработку совместных подходов к актуальным проблемам и вызовам глобальной безопасности. По итогам продолжавшейся более двух с половиной часов беседы лидеры стран приняли совместное заявление, в котором подчеркивается, что дружба России и Китая "не имеет границ", а в их сотрудничестве "нет запретных зон". В документе отмечается, что Москва и Пекин выступают против дальнейшего расширения НАТО и призывают альянс отказаться от подходов времен холодной войны.