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56 минут назад

ООН не смогла подтвердить эвакуацию всех гражданских с "Азовстали"

Газета.Ru

Организация Объединенных Наций не могут подтвердить, что с комбината «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали всех мирных граждан. Об этом сообщил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, передает ТАСС.

ООН не смогла подтвердить эвакуацию всех гражданских с "Азовстали"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не могу подтвердить этого. Мы можем назвать только число людей, которых смогли эвакуировать», — подчеркнул представитель ООН, выразив надежду на то, что все желающие смогли покинуть территорию завода.

При этом он отметил, что в ООН допускают проведение новых операций по эвакуации гражданских из Мариуполя.

«Могут быть новые операции», — сказал Хак на брифинге.

Хак добавил, что вопрос о выводе военных Вооруженных сил Украины следует задавать Международному комитету Красного Креста (МККК).

7 мая сообщалось, что с завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуированы все женщины, дети и пожилые. Минобороны России со своей стороны передало, что за последние три дня с предприятия вывели 51 человека. После личных переговоров генсека ООН с президентами Украины и России с территории завода стали открывать гуманитарные коридоры для вывода мирных жителей.

В мире,Фархан Хак,Минобороны России,Международный комитет Красного Креста,ООН,
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