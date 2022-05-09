ООН не смогла подтвердить эвакуацию всех гражданских с "Азовстали"

Организация Объединенных Наций не могут подтвердить, что с комбината «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали всех мирных граждан. Об этом сообщил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак , передает ТАСС.

«Я не могу подтвердить этого. Мы можем назвать только число людей, которых смогли эвакуировать», — подчеркнул представитель ООН, выразив надежду на то, что все желающие смогли покинуть территорию завода.

При этом он отметил, что в ООН допускают проведение новых операций по эвакуации гражданских из Мариуполя.

7 мая сообщалось, что с завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуированы все женщины, дети и пожилые. Минобороны России со своей стороны передало, что за последние три дня с предприятия вывели 51 человека. После личных переговоров генсека ООН с президентами Украины и России с территории завода стали открывать гуманитарные коридоры для вывода мирных жителей.