ООН не смогла подтвердить эвакуацию всех гражданских с "Азовстали"

Организация Объединенных Наций не могут подтвердить, что с комбината «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали всех мирных граждан. Об этом сообщил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, передает ТАСС.
«Я не могу подтвердить этого. Мы можем назвать только число людей, которых смогли эвакуировать», — подчеркнул представитель ООН, выразив надежду на то, что все желающие смогли покинуть территорию завода.
При этом он отметил, что в ООН допускают проведение новых операций по эвакуации гражданских из Мариуполя.
«Могут быть новые операции», — сказал Хак на брифинге.
Хак добавил, что вопрос о выводе военных Вооруженных сил Украины следует задавать Международному комитету Красного Креста (МККК).
7 мая сообщалось, что с завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуированы все женщины, дети и пожилые. Минобороны России со своей стороны передало, что за последние три дня с предприятия вывели 51 человека. После личных переговоров генсека ООН с президентами Украины и России с территории завода стали открывать гуманитарные коридоры для вывода мирных жителей.