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53 минуты назад

Тысячи протестующих вышли на улицы Еревана

Елена Прошина

Армянская оппозиция начала очередное массовое шествие по улицам Еревана. Об этом пишет РИА «Новости».

Тысячи протестующих вышли на улицы Еревана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в марше протеста принимает участие несколько тысяч человек. Представители силовых структур не препятствуют протестующим, наоборот, освобождают улицы армянской столицы для удобного прохода колонны.

Агентство напомнило, что оппозиция проводит акции протеста по всей стране с 25 апреля.

Вице-спикер парламента Армении Ишхан Сагателян заявил, что 9 мая в Ереване планируется проведение большого митинга, сообщает «КоммерсантЪ».

Поводом для выступлений послужили высказывания премьер-министра Никола Пашиняна во время выступления в парламенте 14 апреля. Он предложил «опустить планку в вопросе статуса Карабаха» и подписать соглашение о мире с Азербайджаном.

В мире,Коммерсант,
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